10 jucători din Superligă care în sezonul trecut au evoluat în Liga 2 și Liga 3

Cum ar arăta un top al jucătorilor aflați în loturile echipelor de prim eșalon în sezonul 2025/2026, pe baza impactului lor în noua ediție și care, sezonul trecut, au activat în L2 sau L3, potrivit site-ului oficial al celor de la FRF.

Perioada de transferuri estivală s-a încheiat, astfel că putem contabiliza acum, din loturile competitoarelor în Superliga 2025/2026, câți fotbaliști regăsim din categoria celor care, sezonul trecut, jucau în Liga 2 Casa Pariurilor sau Liga 3!

Radiografia noastră evidențiază, întâi de toate, fotbaliștii care pe parcursul sezonului trecut au evoluat în L2 sau L3 fie sub formă de împrumut de la cluburile actuale de prim eșalon, fie împrumutați azi de cluburi de prim eșalon de la formații din L2 ori L3, fie transferați definitiv în această vară în prima ligă.

În total, 67 de jucători regăsim acum în loturile celor 16 echipe din Superliga provenind din această categorie specială.

Iar din ea, alcătuim o listă de 10, fără ierarhie și fără pretenția de a evalua cumva valoarea ori potențialul jucătorilor: strict pe baza impactului pe care l-au avut în acest start de sezon la nivelul primului eșalon, minute jucate coroborat cu realizări!