11 sportivi reprezintă România la Mondialul de Alergare Montană și Trail de la Canfranc

La Campionatul Mondial de Alergare Montană și Trail 2025, care are loc la Canfranc, în Spania, România este reprezentată de o delegație formată din 11 sportivi. Competiția începe joi și se va desfășura pe parcursul a patru zile.

Atleții tricolori vor lua startul în probele de Uphill, Up&Down, Short Trail și Long Trail, traseele fiind considerate printre cele mai dificile.

Lotul României îi include pe Amariei Mădălina, Dragomir Denisa, Pîșcu Alina Andreea, Simion Cristina, Butaci Raul, Damian Bogdan, Mitrică Leonard, Miklos Rareș, Preda Andrei, Șorecău Cătălin și Toma Valentin. Din echipă fac parte și antrenorii Alexe Cristina Ioana și Galițeanu Ionuț, sprijiniți de fizioterapeutul Florian Nicolae.