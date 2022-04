14 jucători și antrenori ai unei echipe ucrainene s-au înrolat în armată: „Deja am învăţat să folosim mitraliera”

14 jucători şi antrenori ai echipei din liga a 2-a, FC Prikarpattia s-au înrolat în armata ucraineană pentru a-şi apăra ţara, a anunţat federaţia de fotbal din țara vecină, potrivit news.ro.

“Este absolut un caz fără precedent de la începutul invaziei de către invadatorii ruşi ca o echipă de fotbal din ligă a decis aproape unanim să meargă să apere ţara”, se menţionează pe site-ul UAF.

Căpitanul echipei, Vasil Ţiuţiura, spune că el şi colegii săi se tem să nu încurce. “Este ca şi cum ai duce un jucător din campionatul regional la o echipă profesionistă. Acelaşi lucru este când se înrolează un jucător care nu poate face nimic. Am avut această mică reţinere, a fost teama că vom fi o povară. Dar când comisarul ne-a explicat că vom fi antrenaţi treptat, ne-a spus şi ne-a arătat cum să ţinem o armă, cum să luptăm şi să apărăm Ucraina, am decis să ne alăturăm armatei. Deja am învăţat să folosim mitraliera. Totul este treptat. Facem de gardă, suntem la datorie”, a spus fotbalistul.