19 suporteri italieni au fost reţinuţi la Paris din cauza violențelor care au precedat meciul PSG – Atalanta

Articol de Gabriel Ion - Publicat miercuri, 17 septembrie 2025, ora 19:15,
Suporteri Atalanta
Suporteri Atalanta

Confruntări între suporterii echipei Atalanta Bergamo şi huligani au avut loc, noaptea trecută, la Paris. 19 fani italieni au fost reţinuţi, relatează L’Equipe.

Partida începe la ora 22:00

Cele două grupuri s-au confruntat în arondismentul 1, pe strada Lombards. Violenţele şi distrugerile au determinat poliţia să intervină pentru a-i reţine. Nu s-au înregistrat vătămări corporale.

Potrivit Le Parisien, huliganii nu ar fi suporteri din Collectif Ultra Paris. Niciun parizian nu a fost reţinut. 19 suporteri italieni, dintre care unii aveau feţele acoperite, au fost reţinuţi şi plasaţi în arest preventiv.

Italienii s-au deplasat la Paris pentru meciul din Liga Campionilor dintre PSG şi Atalanta Bergamo, programat la ora 22:00.

Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport