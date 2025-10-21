230 de fani ai lui Napoli au fost arestaţi înaintea meciului împotriva PSV

Poliţia olandeză a declarat, marţi, că a arestat peste 200 de suporteri ai clubului italian Napoli înaintea unui meci „de mare risc” din Liga Campionilor împotriva echipei PSV Eindhoven, informează AFP.

Poliţia va fi prezentă în număr mare înainte de începerea meciului

Potrivit unui comunicat al poliţiei, numeroase grupuri de suporteri italieni s-au angajat în „comportamente provocatoare” în centrul oraşului Eindhoven luni seara, iar poliţiştii au arestat 230 de persoane pentru a evita orice confruntare cu locuitorii.

Interogaţi în timpul nopţii, suporterii din Napoli în cauză au fost eliberaţi de forţele de ordine după ce au primit o amendă. De asemenea, li s-a interzis să asiste la meci şi să se deplaseze în centrul oraşului.

„Toţi suporterii arestaţi care deţin un bilet nu au voie să asiste la meciul de diseară”, a declarat poliţia.

Meciul este considerat „de risc ridicat”, ceea ce înseamnă că poliţia aplică reguli speciale, cum ar fi percheziţii preventive.

Poliţia a adăugat că va fi prezentă în număr mare înainte de începerea meciului de astăzi, de la ora 22:00, şi a făcut apel la suporteri să se comporte corespunzător.

„Să colaborăm pentru ca meciul de diseară şi tot ce îl înconjoară să se desfăşoare fără incidente, astfel încât toată lumea să se poată bucura de meciul de fotbal”, se arată în comunicat.

Pe teren, cele două echipe vor încerca să-şi relanseze campania în Liga Campionilor după un început de sezon dificil.

PSV, campioana Olandei, a pierdut cu 1-3 acasă în faţa echipei Union Saint-Gilloise (Belgia) în primul său meci, înainte de a obţine un egal 1-1 în deplasare împotriva echipei Bayer Leverkusen.

Napoli a pierdut cu 0-2 în deplasare împotriva lui Manchester City, înainte de a se impune cu 2-1 pe teren propriu împotriva lui Sporting Lisabona.