3 capi de serie au fost eliminați în turul 2 la US Open

Spaniolul Carlos Alcaraz și sârbul Novak Djokovic s-au calificat în runda a treia a turneului de tenis US Open, după victoriile obținute miercuri, la New York, în timp ce jucători de top ca Mark Draper, Casper Ruud sau Holger Rune au părăsit prematur ultimul Mare Șlem al anului, notează AFP.

Ruud și Rune au fost învinși în set decisiv

Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, nu i-a lăsat nicio șansă italianului Mattia Bellucci (65 ATP), campionul din 2022 impunându-se cu 6-1, 6-0, 6-3. Ibericul va da peste alt italian în turul următor, Luciano Darderi (34 ATP).

”Veteranul” Novak Djokovic (38 ani) a început mai greu meciul cu americanul Zachary Svajda (145 ATP), dar a reușit să se impună în patru seturi, cu 6-7 (7-5), 6-3, 6-3, 6-1. Următorul obstacol în calea deținătorul recordului de titluri de Mare Șlem (24) va fi britanicul Cameron Norrie, care a avut nevoie de patru ore de joc pentru a trece de argentinianul Francisco Comesana, scor 7-6 (7/5), 6-3, 6-7 (0/7), 7-6 (7/4).

Britanicul Jack Draper, numărul 5 mondial, a declarat forfait înaintea meciului cu belgianul Zizou Bergs (48 ATP), din turul secund, din cauza unei accidentări la antebrațul stâng (humerus). Anul trecut, Draper a fost eliminat în semifinale de Jannik Sinner, care a câștigat apoi trofeul.

Norvegianul Casper Ruud, finalist la Flushing Meadows în 2022, a fost eliminat de belgianul Raphael Collignon, victorios în cinci seturi, cu 6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5.

Danezul Holger Rune, cap de serie numărul 11, a fost învins și el în cinci seturi, de germanul Jan-Lennard Struff, cu 7-6 (7/5), 2-6, 6-3, 4-6, 7-5.

Rezultatele înregistrate miercuri la US Open, în turul al doilea la simplu masculin:

Zizou Bergs (Belgia) – Jack Draper (Marea Britanie/N.5) (forfait Draper)

Novak Djokovic (Serbia/N.7) – Zachary Svajda (SUA) 6-7 (5/7), 6-3, 6-3, 6-1

Cameron Norrie (Marea Britanie) – Francisco Comesana (Argentina) 7-6 (7/5), 6-3, 6-7 (0/7), 7-6 (7/4)

Frances Tiafoe (SUA/N.17) – Martin Damm Jr (SUA) 6-4, 7-5, 6-7 (8/10), 7-5

Jan-Lennard Struff (Germania) – Holger Rune (Danemarca/N.11) 7-6 (7/5), 2-6, 6-3, 4-6, 7-5

Ugo Blanchet (Franța) – Jakub Mensik (Cehia/N.16) 6-7 (2/7), 7-6 (7/5), 3-6, 6-4, 7-6 (10/7)

Tomas Machac (Cehia/N.21) – Joao Fonseca (Brazilia) 7-6 (7/4), 6-2, 6-3

Jérome Kym (Elveția) – Brandon Nakashima (SUA/N.30) 4-6, 7-6 (7/2), 7-5, 3-6, 7-6 (10/8)

Taylor Fritz (SUA/N.4) – Lloyd Harris (Africa de Sud) 4-6, 7-6 (7/3), 6-2, 6-4

Ben Shelton (SUA/N.6) – Pablo Carreno Busta (Spania) 6-4, 6-2, 6-4

Adrian Mannarino (Franța) – Jordan Thompson (Australia) 6-4, 6-7 (5/7), 6-3, 6-3

Jiri Lehecka (Cehia/N.20) – Tomas Etcheverry (Argentina) 3-6, 6-0, 6-2, 6-4

Raphael Collignon (Belgia) – Casper Ruud (Norvegia/N.12) 6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5

Benjamin Bonzi (Franța) – Marcos Giron (SUA) 2-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4

Arthur Rinderknech (Franța) – Alejandro Davidovich (Spania/N.18) 6-4, 3-6, 2-6, 6-2, 6-3

Luciano Darderi (Italia/N.32) – Eliot Spizzirri (SUA) 6-0, 7-6 (7/3), 2-6, 6-4

Carlos Alcaraz (Spania/N.2) – Mattia Bellucci (Italia) 6-1, 6-0, 6-3