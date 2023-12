3 transferuri urgente pentru CSU Craiova. Pe cine vor să aducă la echipă Petev și Rotaru

Se anunță o campanie de transferuri interesantă la CSU Craiova. Ivaylo Petev i-a solicitat finanțatorului Mihai Rotaru să aducă trei jucători.

În perioada de mercato care va debuta oficial pe 1 ianuarie va trebui să primească, potrivit gsp.ro, un fundaș central, un mijlocaș defensiv și nu în ultimul rând, un atacant.

Cu achiziții sau fără, Sorin Cîrțu s-a arătat exceptiv de sceptic în privința șanselor ca echipa sa de suflet să cucerească titlul la finalul sezonului. Motivul? Îi lipsește „ADN-ul de winner”.

„Pe mine ceea ce mă îngrijorează cel mai mult nu este faptul că este distanța față de primul loc, ca să ieși campion trebuie să ai ADN-ul de winner. Tu ai 34 de puncte și la 28 sunt alții care vor să intre cum este FCU și Petrolul, echipe bune care au arătat ceva în acest tur de campionat.

Gândește-te unde eram cu cel puțin șapte puncte pe care le meritai în aceste partide, pe care trebuia să le ai. Sunt toate plauzibile, adică eu nu vorbesc aiurea. Eu vorbesc de ceea ce am văzut și ce au arătat adversarii. Am oferit cadouri peste cadouri. Nu am văzut echipă mai masochistă cum e a noastră. Ne facem probleme din acestea ca să putem după să jucăm să ne înrăim. Așa ceva nu se poate. Problema mare și vreau să o văd într-un fel rezolvată”, a declarat legenda Craiovei Maxima, conform fanatik.ro.