Mihai Stoica salută mutarea lui Dennis Man la PSV: „De la retrogradare în Italia la Champions League”

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 12 august 2025, ora 22:34,
Dennis Man a semnat cu campioana Olandei, PSV Eindhoven, după un transfer evaluat la aproximativ 9 milioane de euro de la Parma, echipă care s-a luptat pentru evitarea retrogradării în Serie A sezonul trecut. Președintele consiliului de administrație al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a salutat mutarea ca pe un uriaș pas înainte pentru fotbalistul în vârstă de 26 de ani, subliniind că de la o luptă pentru supraviețuire în Italia, Man ajunge acum să joace în UEFA Champions League, competiția supremă a cluburilor europene.

Stoica a mai evidențiat tradiția și mărimea clubului PSV, amintind de legende precum Gică Popescu, Romario sau Ronaldo, care au evoluat aici. De asemenea, a punctat că, deși Eredivisie nu se ridică la nivelul Serie A, Liga Campionilor rămâne un obiectiv major pentru orice jucător.

„Uriaș pas înainte. De la o echipă care se zbate pentru evitarea retrogradării în Italia, în UEFA Champions League. Un campionat care nu e de nivelul Serie A, dar care dă echipe… Una conduce acum la Fenerbahce (n.r. – Feyenoord). Liga Campionilor e Liga Campionilor, iar PSV e un club uriaș. Gică Popescu, Romario, Ronaldo au jucat înainte. Și Parma a fost echipă mare”, a precizat Mihai Stoica.

Dennis Man însuși a declarat că a fost imediat entuziasmat când agentul său i-a spus de interesul clubului olandez și că este foarte motivat să dea totul pe teren pentru a câștiga multe trofee cu PSV.

La Parma, Man a avut o contribuție notabilă în 142 de meciuri, cu 28 de goluri și 17 pase decisive, însă mutarea la PSV reprezintă o oportunitate importantă de a mai scrie o pagină de istorie și de a evolua în cea mai importantă competiție a cluburilor europene.

Internaționalul român a fost prezentat oficial la PSV, va purta tricoul cu numărul 27 și se pregătește să debuteze în Eredivisie în meciul cu Twente, programat pe 17 august.

