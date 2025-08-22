Universitatea Craiova s-a impus în meciul cu Istanbul Bașakșehir, scor 2-1, din play-off-ul Conference League, manșa tur.

Antrenorul turcilor, Cagdas Stan, s-a declarat nemulțumit de prestația elevilor săi la finalul partidei.

”A fost un meci în care trebuia să jucăm mult mai bine. Jucătorii mei au intrat pe teren cu intenția și dorința de a lupta.

Performanțele individuale ar fi putut fi puțin mai bune. În special jucătorii noștri ofensivi au fost slabi. Fiecare schimbare pe care am făcut-o în repriza a doua, fiecare jucător, ne-a ridicat nivelul de joc.

Al doilea gol ne-a făcut să pierdem disciplina. Vorbim despre o echipă care știe să înscrie goluri, dar și să le primească. Jocul potrivit, ne-ar putea duce mai departe”, a spus tehnicianul celor de la Bașakșehir, potrivit Fotomac.