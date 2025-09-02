Kurt Zouma este noul jucător al lui CFR Cluj. Pe ce sumă a semnat în Gruia

CFR Cluj a realizat un transfer de mare calibru, semnând cu fundașul francez Kurt Zouma, câștigător al UEFA Champions League în 2021 cu Chelsea. Zouma, în vârstă de 30 de ani, fost jucător la cluburi importante precum Chelsea, West Ham, Everton și altele, a semnat un contract pe doi ani, cu posibilitate de prelungire până la patru sezoane. El este evaluat la 10 milioane de euro, devenind astfel cel mai valoros fotbalist din Superliga României, conform fanatik.ro.

Zouma vine să întărească defensiva CFR Cluj, care în prezent se află pe locul 14 în clasament și are nevoie de soluții pentru a-și redresa parcursul. Transferul său reprezintă o lovitură importantă pentru echipa din Gruia, care a reușit să aducă un fotbalist cu un palmares impresionant, incluzând și câștigarea Conference League cu West Ham în 2023 și titluri în Premier League.

Contractul semnat de Kurt Zouma a fost facilitat și prin implicarea lui Mikael Silvestre, iar jucătorul urmează să fie prezentat oficial în perioada următoare. Acesta a fost liber de contract după despărțirea de echipa Al-Orobah din Arabia Saudită.