A fost anunțată echipa de start din România – Cipru

România dispută, de la ora 21:45, amicalul contra Ciprului, la Nicosia, din etapa a cincea a preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2026.

Selecționerul Mircea Lucescu a folosit același prim 11 ca în amicalul contra Canadei, scor 4-3-3.

Echipele de start

Cipru: Fabiano – Pileas, Kousoulos, Pittas, Costi – Shelis, Shikkis, Loizou, Laifis, Kastanos (cpt.), Tzionis

Rezerve: Mall, Michael – Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou

Selecționer: Apostolos Mantzios

România (4-3-3): H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) – Man, Drăguș, Dobre

Rezerve: Târnovanu, Sava – M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu

Selecționer: Mircea Lucescu