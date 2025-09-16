Mircea Lucescu, pregătit să demisioneze imediat dacă FRF îi găsește înlocuitorul. Întâlnire decisivă la Casa Fotbalului

Mircea Lucescu a ajuns marți la sediul FRF pentru o întâlnire decisivă privind viitorul său ca selecționer al României. Antrenorul în vârstă de 80 de ani și-a reafirmat poziția fermă: este dispus să-și dea demisia „imediat” dacă există o soluție concretă pentru înlocuirea sa.

Deși a fost întâmpinat de jurnaliști, Lucescu nu a oferit declarații concrete privind negocierile, subliniind că nu a avut încă discuții oficiale cu nimeni.

„O declarație oficială… Nu am de ce să fac o declarație oficială! Nu am vorbit cu nimeni, nu m-am întâlnit cu nimeni. Dacă există o soluție să mă înlocuiască, imediat îmi dau demisia”, a spus Lucescu.

În ședința Comitetului Executiv de luni, s-a discutat despre tensiunile dintre antrenor și jucători, iar strategia majoritară este ca Lucescu să continue până la finalul meciurilor din grupă. Surprinzător, singurul nume menționat în contextul unui posibil înlocuitor a fost cel al lui Adrian Mihalcea, care a început bine la UTA și are experiență în vârful echipei naționale ca secund al lui Cosmin Contra. În schimb, numele lui Gică Hagi a fost clar respins pentru moment de oficialii FRF.

Astfel, toate semnalele indică faptul că Mircea Lucescu va rămâne selecționerul României cel puțin până la finalul campaniei din această toamnă, cu meciuri amicale și oficiale programate în octombrie și noiembrie, inclusiv confruntări cu Moldova, Austria, Bosnia și San Marino.