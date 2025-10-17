6 debutanți în selecționata Romanian Wolves pentru meciul cu Bohemia din Rugby Europe Super Cup

Stafful tehnic al selecționatei Romanian Wolves a efectuat mai multe modificări pentru meciul cu Bohemia Rugby Warriors, din etapa a doua a competiției Rugby Europe Super Cup, programat sâmbătă, de la ora 16:30, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf.

Căpitan este Alexandru Savin

Astfel, față de meciul cu Delta, au survenit șapte schimbări în primul XV, în echipă aflându-se nu mai puțin de trei jucători Under-20.

În primul XV, în pachetul de înaintare sunt trei schimbări, în prima linie la taloner începe Sergiu Puescu, în linia a doua, David Trăușan, în linia a treia, Kuselo Moyake, iar pe linia de treisferturi sunt patru modificări: ca mijlocaș la grămadă va începe Cristian Nedelcu, de asemenea, Vaovasa, Ștefan Nedelcu și Alexandru Sava vor fi pe teren.

În fața debutului pentru ”lupi” sunt șase jucători, Sava, Perici, Radu, Melinte, Mîrzac și Neagu, în timp ce Vaovasa, care a mai evoluat în această selecționată, se află la primul meci în acest sezon. De asemenea, trei jucători U20 se află pe foaia de joc, Mariano Radu, Mario Perici și Mîrzac.

Stafful tehnic al ”Lupilor României” a stabilit o echipă construită pe nucleul echipei CS Rapid, completat cu jucători de la CSA Steaua, CS Dinamo și SCM USV Timișoara.

Înfrângere în primul meci, în fața echipei olandeze Delta

Față de primul meci, nu pot juca Alexander Dinu (traumatism cranio-facial) și Toni Maftei ( entorsă sterno claviculară), ambii marcatori de eseuri cu Delta, George Motrea, Ionuț Spiridon și Gabriel Pop, toți aflați în în recuperare.

‘Sunt bucuros că m-am alăturat ‘lupilor’. Am venit cu dorința de a ajuta echipa și sper ca experiența pe care o am să fie folositoare. Am văzut jocul adversarilor noștri de sâmbătă, sunt un grup unit care se antrenează pe tot parcursul anului, joacă de peste tot, nu au un sistem foarte structurat însă sunt foarte rapizi în ceea ce fac. Îi așteptăm pe fanii rugby-ului în tribune sâmbătă, la meci, nu-i vom dezamăgi’, a declarat David Trăușan.

Romanian Wolves: 1. Alexandru Savin (căpitan; CS Rapid), 2. Sergiu Puescu (CS Dinamo), 3. Mariano Antonio Radu (CS Rapid), 4. David Trăușan (SCM USV Timișoara), 5. Ionuț Donici (CSA Steaua), 6. Andrei Bogdan Andreica (CS Rapid), 7. Kuselo Moyake (CS Rapid), 8. Eduard Cioroabă (CS Dinamo), 9. Cristian Nedelcu (CSA Steaua), 10. Dănuț Jipa (CS Rapid), 11. Silviu Mircea (CS Rapid), 12. Cristian Bumbac (CS Rapid), 13. Hinckley Vaovasa (CS Dinamo), 14. Ștefan Nedelcu (CS Rapid), 15. Alexandru Sava (CS Rapid).

Rezerve: 16. Mario Perici (CS Rapid), 17. Dragoș Mihai (CS Rapid), 18. Adrian Radu (CS Rapid), 19. Andrei Toader (CS Rapid), 20. Iulian Melinte (CS Rapid), 21. Rareș Mîrzac (CS Rapid), 22. Ioan-Ștefan Cojocariu (CS Rapid), 23. Daniel Neagu (CS Rapid).

Staff: David Gerard – director tehnic, Stelian Burcea – antrenor principal, Florin Vlaicu – antrenor secund, Victor Bezușcu – antrenor secund, Michael Dallery – S&C, Daniel Carpo – S&C.

Selecționata Romanian Wolves a fost învinsă de echipa olandeză Delta, cu scorul de 40-17 (18-12), sâmbăta trecută, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București, în Rugby Europe Super Cup.