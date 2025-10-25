A 13-a victorie consecutivă pentru Bayern Munchen de la debutul sezonului

Bayern Munchen a semnat a 13-a sa victorie consecutivă în toate competițiile de la debutul sezonului, învingând în deplasare, cu scorul de 3-0, formația Borussia Moenchengladbach, sâmbătă, într-un meci din etapa a opta a campionatului de fotbal al Germaniei.

Bavarezii au egalat un record vechi de 33 de ani

Elevii antrenorului Vincent Kompany s-au impus prin golurile marcate de Joshua Kimmich (64), Raphael Guerreiro (69) și Lennart Karl (81), în condițiile în care gazdele au evoluat în inferioritate numerică din minutul 19, după eliminarea lui Jens Castrop.

Borussia Moenchengladbach a beneficiat de o lovitură de la 11 m, ratată însă de Kevin Stoger, care a expediat mingea în bara porții lui Jonas Urbig, înlocuitorul lui Manuel Neuer, căpitanul lui Bayern, care nu a fost utilizat în acest joc.

Bayern Munchen, care a egalat cel mai bun start de sezon al unui club din principalele cinci campionate din Europa, stabilit de AC Milan în sezonul 1992-1993, este lider autoritar în Bundesliga, cu 24 de puncte din tot atâtea posibile, 30 de goluri marcate și doar 4 încasate.

Bavarezii au un avans de cinci lungimi față de RB Leipzig, care s-a impus la rândul ei, cu scorul de 6-0, pe terenul formației FC Augsburg. Au marcat: Yan Diomande (10), Romulo (18), Antonio Nusa (22), Christoph Baumgartner (38), Assan Ouédraogo (56) și Castello Lukeba (65).