„A adus echilibru la mijlocul terenului!”-Florin Bratu știe cine este piesa principală din echipa lui Dinamo!

Dinamo a realizat mai multe transferuri în fereastra din iarnă. Unul dintre jucătorii aduși a fost Domagoj Pavicic, care a bifat până acum 9 apariții pentru „Câini”.

Florin Bratu l-a lăudat pe croat, despre care a avut doar cuvinte de laudă. Iată ce a spus fostul mare dinamovist despre jucătorul adus recent.

„A adus echilibru la mijlocul terenului!”

„Dinamo, de când stă sub paza lui la mijlocul terenului, practic are 5-6 meciuri de când n-a pierdut. A adus echilibru la mijlocul terenului, e jucătorul care închide foarte bine, care verticalizează atunci când are mingea și apare și la finalizare.

Până la urmă, un număr 6, dar apare foarte bine și în zona careului. Are o mobililtate fantastică. Mi-a plăcut încă de la primul meci”, a mărturisit Florin Bratu, conform Digi Sport.