A alergat degeaba! Recordul european al britanicei Eilish McColgan la 10.000 m nu a fost validat

Recordul european la 10.000 m stabilit la începutul lunii de britanica Eilish McColgan nu a fost validat, deoarece traseul a fost mai scurt cu 150 m.

Organizatorii i-au prezentat scuze britanicei Eilish McColgan că i-au „stricat” recordul

Eilish McColgan a participat pe 2 octombrie la Great Scottish Run de la Glasgow, parcurgând distanța de 10.000 m (credea ea) 30 de minute și 18 secunde, cu o secundă mai repede decât cea mai bună performanță continentală din toate timpurile, scrie Daily Mail.

Numai că bucuria ei a durat două săptămâni și jumătate. „Câțiva alergători ne-au trimis rezultatul lor, înregistrat digital, ceea ce ne-a sugerat că ar fi putut exista o problemă.

Așa că am făcut o investigație interne, în urma căreia am stabilit că, din cauza unei erori umane, distanța era mai scurtă cu 150 de metri. O zonă a traseului nu a fost amenajată în conformitate cu planurile convenite anterior.

Această eroare a avut o influență marginală asupra semimaratonului, fiind în limitele toleranței în ziua respectivă.

Suntem extrem de dezamăgiți de faptul că acest lucru s-a întâmplat la cursa de 10.000 de metri, în ceea ce a fost o revenire a orașului la Great Scottish Run în urma pandemiei.

Am luat legătura cu Eilish pentru a-i explica și să ne prezentăm scuze”, a declarat Paul Foster, directorul Great Run Company.

„Vom revizui procesele noastre interne pentru a ne asigura că nu repetăm greșeala din nou. Nu există scuze pentru ca acest lucru să se întâmple și ne pare foarte rău. Știm că am dezamăgit atleții”, a încheiat oficialul.

Eilish McColgan a avut sentimentul, în timpul cursei, că traseul a fost mai scurt

McColgan, 31 ani, rămâne deţinătoarea vechiului record european, de 30:19, stabilit în mai la Great Manchester Run. „Erori umane au loc. Organizatorii s-au scuzat. S-au simţit aşa de stânjeniţi. Dar nu am cuvinte rele de spus.

Am alergat doar cu o secundă mai repede la Glasgow decât la Manchester, la începutul acestui an, aşa că asta chiar nu îmi schimbă anul. Am avut sentimentul că a fost mai scurt…

Sunt obişnuită cu alergarea de 10.000 m, ştiu ritmul, distanţa, şi nu am simţit că am scos un 30:18. Nu am avut acel ritm. Deci nu a fost o mare surpriză pentru mine”, a recunoscut atleta scoţiană.

Interesant este că în 2016, tot la Glasgow, organizatorii au făcut altă greşeală în măsurarea parcursului în proba de semimaraton, tot cu aproape 150 m mai scurt.

În acest an, McColgan a cucerit o medalie de argint la 10.000 m şi una de bronz la 5.000 cu prilejul CE în aer liber de la Munchen. Anul trecut, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ea s-a clasat a noua la 10.000 m.