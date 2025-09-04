“A devenit ceva pentru milionari”. Newyorkezii se plâng că biletele la US Open au ajuns un lux. Cât costă o singură zi la Flushing Meadows

În fiecare vară, US Open transformă New York-ul în capitala mondială a tenisului. Dar, în timp ce atenția se concentrează pe Carlos Alcaraz, Novak Djokovic sau Aryna Sabalenka, există o problemă pentru new-yorkezii obișnuiți.

O zi la US Open costă și 500 de dolari

Creșterea constantă a prețurilor biletelor a făcut ca participarea la turneu să fie un lux de neatins pentru mulți localnici. “A devenit ceva pentru milionari”, se plâng tot mai mulți localnici, potrivit unui reportaj realizat de Marca.

Înainte biletele erau mai accesibile. Acum, pentru a petrece o zi la US Open este nevoie de 500 de dolari. Cele mai ieftine bilete – permisele de teren – care permit accesul general, dar nu și la terenurile principale, au costat în jur de 150 de dolari în primele zile ale turneului.

Pentru meciul din turul al treilea al lui Carlos Alcaraz, această sumă a urcat la 350 de dolari, iar un loc în partea de sus a arenei principale, de unde jucătorii se văd ca furnicile, a ajuns la 450 de dolari. O altă problemă este specula la nivel de bilete.

Prețul acestora este și mai umflat la revânzare. Acest fenomen tinde să devină global, dar fanii acuză organizatorii că nu fac nimic pentru a-l opri. Revânzătorii, avantajați de vânzarea online cumpără bilete în masă și apoi influențează piața.