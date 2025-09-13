A doua victorie pentru Gloria Bistriţa în Grupa A din Liga Campionilor, pe terenul lui DVSC Debrecen

Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia ungară DVSC Debrecen, scor 34-33 (15-15), în etapa a II-a din grupa A a Ligii Campionilor.

Golul victoriei a fost marcat cu 5 secunde înainte de final, de la mijlocul terenului

Principalele marcatoare ale partidei au fost Toublanc 11 goluri, Tovizi 4, Thorleifsdottier 4, pentru DVSC Debrecen, respectiv Nusser 6, Fujita 6, Delgado 4, pentru Gloria Bistriţa.

În minutul 58, Delgado s-a accidentat grav la genunchiul stâng, după o împingere a adversarei Thorleifsdottier, care a faultat dur tot meciul, însă fără a primit măcar o penalizare de 2 minute.

În etapa inaugurală din grupa A, Gloria a învins campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26, astfel că are 4 puncte în clasament.

Runda a II-a mai programează disputele dintre Metz Handball – Borussia Dortmund, Gyor ETO – Team Esbjerg şi Storhamar Handball Elite – Buducnost Podgorica.

Liga Campionilor intră în pauză două săptămâni, interval în care se reunesc echipele naţionale, România urmând a juca două meciuri amicale cu campioana mondială Franţa, în 18 şi 20 septembrie, la Oradea.

În etapa a III-a, Gloria Bistriţa va juca pe teren propriu, cu Metz Handball, în 28 septembrie.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti.