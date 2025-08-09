A fost anunțat arbitrul care va conduce de la centru Drita – FCSB
Meciul Drita (Kosovo) – FCSB, din manşa secundă a turului trei preliminar al Europa League, va fi arbitrat de o brigadă din Georgia, cu Giorgi Kruaşvili la centru.
Giorgi Kruaşvili va fi ajutat de Levan Varamişvili şi Zaza Pipia, în timp ce rezervă va fi Giorgi Avazaşvili.
În Camera VAR se vor afla Bram Van Driessche (Belgia) şi Bakur Ninua (Georgia).
Partida va avea loc de la ora 21.00, la Priştina. În tur, FCSB s-a impus, scor 3-2.