A fost anunțat programul play-off-ului din Cupa României

În perioada 26-28 august sunt programate meciurile din play-off-ul Cupei României, ediția 2025-2026, ultima rundă înaintea fazei grupelor, se arată pe site-ul oficial frf.

Cum programul jocurilor din play-off:

Marți, 26 august, ora 19:00

Steaua București – UTA Arad

Miercuri, 27 august, ora 17:30

FC Voluntari – AFK Csikszereda

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani

AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus București

CS Sănătatea Servicii Publice – Unirea Slobozia

FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeș

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița

CS Sporting Liești – CS Afumați

CS Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

Știința Poli Timișoara – CS Dinamo București

FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Miercuri, 27 august, ora 19:00

Politehnica Iasi – ACS Petrolul 52

Joi, 28 august, ora 17:00