A fost anunțat programul play-off-ului din Cupa României

Articol de Mihai Popescu - Publicat marți, 26 august 2025, ora 08:43,
În perioada 26-28 august sunt programate meciurile din play-off-ul Cupei României, ediția 2025-2026, ultima rundă înaintea fazei grupelor, se arată pe site-ul oficial frf.

Cum programul jocurilor din play-off:

Marți, 26 august, ora 19:00

  • Steaua București – UTA Arad

Miercuri, 27 august, ora 17:30

  • FC Voluntari – AFK Csikszereda
  • CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani
  • AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus București
  • CS Sănătatea Servicii Publice – Unirea Slobozia
  • FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeș
  • CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
  • CS Sporting Liești – CS Afumați
  • CS Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
  • Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
  • CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
  • CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
  • Știința Poli Timișoara – CS Dinamo București
  • FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Miercuri, 27 august, ora 19:00

  • Politehnica Iasi – ACS Petrolul 52

Joi, 28 august, ora 17:00

  • FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanța
