A fost anunțat programul play-off-ului din Cupa României
Articol de Mihai Popescu - Publicat marți, 26 august 2025, ora 08:43,
În perioada 26-28 august sunt programate meciurile din play-off-ul Cupei României, ediția 2025-2026, ultima rundă înaintea fazei grupelor, se arată pe site-ul oficial frf.
Cum programul jocurilor din play-off:
Marți, 26 august, ora 19:00
- Steaua București – UTA Arad
Miercuri, 27 august, ora 17:30
- FC Voluntari – AFK Csikszereda
- CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani
- AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus București
- CS Sănătatea Servicii Publice – Unirea Slobozia
- FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeș
- CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
- CS Sporting Liești – CS Afumați
- CS Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
- Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
- CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
- CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
- Știința Poli Timișoara – CS Dinamo București
- FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe
Miercuri, 27 august, ora 19:00
- Politehnica Iasi – ACS Petrolul 52
Joi, 28 august, ora 17:00
- FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanța