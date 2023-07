A fost anunțat transferul lui Adrian Mazilu la Brighton! Când se va alătura românul echipei din Premier League

Mijlocașul Adrian Mazilu va juca de anul viitor la echipa engleză Brighton, care în sezonul 2022/2023 s-a clasat pe locul 6 în Premier League.

Mazilu, care pe 13 septembrie va împlini 18 ani, a avut un sezon bun la campioana României, marcând 7 goluri în 19 meciuri, dintre care 6 în Superligă și unul în Cupa României.

Datorită prestațiilor, a intrat în vederea mai mult echipe europene, inclusiv a celei engleze Brighton, care a încheiat sezonul trecut din Premier League pe locul 6, după Manchester City, Arsenal, Manchester Unite, Newcastle și Liverpool.

Cele două cluburi au încheiat negocierile, iar Mazilu va semna contractul cu noua lui echipă în ianuarie 2024.

„Brighton a ajuns la un acord pentru semnătura talentatului Adrian Mazilu, pentru luna ianuarie 2024. Negocierile s-au încheiat.

Brighton have reached an agreement to sign Romanian talented winger Adrian Mazilu for January 2024. 🔵🇷🇴

Deal to be signed this week with Farul, Gica Hagi’s club. Negotiations set to be completed.

He’ll join the club in 2024, as @Emishor confirms. pic.twitter.com/MU1KCPceVF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2023