“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care nu se aștepta nimeni!

România a obținut un succes remarcabil împotriva Austriei, cu scorul de 1-0, golul decisiv fiind înscris de Virgil Ghiță în prelungiri, în minutul 90+5. Mircea Lucescu a mărturisit că Marius Marin a făcut o treabă excelentă la mijlocul terenului.

Marius Marin, cheia succesului din victoria cu Austria

Mircea Lucescu a transmis că a rămas profund impresionat de Marius Marin. Selecționerul e de părere că mijlocașul celor de la Pisa a fost cel mai important om de pe teren în succesul cu Austria.

„Rolul cel mai important l-a avut Marius Marin. El a fost extraordinar! Pot să spun că randamentul cel mai important pentru echipă el l-a dat.

El a fost cel mai important om, acoperea și în dreapta, la Laimer, pentru că Dragomir a avut un rol esențial. La Viena, Răzvan Marin nu a putut să îl oprească pe Laimer.

De data asta, cu o capacitate fizică superioară și o intensitate a duelurilor, l-a anihilat Dragomir pe Laimer, care este un jucător de 70-80 de milioane de euro”, a declarat Mircea Lucescu.

„A făcut lucrul acesta și în stânga, dar și în dreapta. A fost, așa cum spun eu, ca un ‘ștergător de parbriz’, a ras tot Marius Marin.

Acolo îți trebuie un simț al jocului, o disponibilitate de sacrificiu, o inteligență. Trebuie să știi când să pleci dintr-o parte și vii în cealaltă”, a mai spus „Il Luce”.