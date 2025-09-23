A fost ceruta suspendarea Israelului din competițiile fotbalistice internaționale

Potrivit AFP, un grup de experți independenți ai ONU a cerut organizațiilor FIFA și UEFA să suspende Israelul din competițiile fotbalistice internaționale.

Aceștia acuză statul israelian de comiterea unui „genocid” în Gaza, dar precizează că nu susțin sancțiuni împotriva jucătorilor.

”Instituțiile sportive nu trebuie să ignore încălcările grave ale drepturilor omului”, se arată în comunicatul transmis de trei raportori speciali și de membrii Grupului de lucru privind întreprinderile și drepturile omului.