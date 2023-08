A fost confirmată sosirea lui Albion Rrahmani la Rapid: „Va fi cel mai scump transfer”

Oficialii echipei Rapid s-au înțeles cu omologii lor de la clubul kosovar Ballkani, pentru transferul atacantului Albion Rrahmani.

Totul va deveni oficial cel mai târziu la jumătatea săptămânii viitoare, după ce jucătorul va intra în posesia pașaportului, care să-I permită să plece din țară.

Kastriot Telaku, antrenorul adversarei lui CFR Cluj din ediția trecută a grupelor Conference League, a confirmat că jucătorul care va împlini 23 de ani pe 31 august pleacă la Rapid.

„Albion Rrahmani este aşteptat să se alăture Rapidului în această săptămână. Antrenorul său, Kastriot Telaku, mi-a confirmat faptul că există o înţelegere cu clubul român şi se aşteaptă o ultimă confirmare de la Ballkani.

Albion Rrahmani is expected to join Rapid Bucurest this week. His manager, Kastriot Telaku confirmed to me that player has agreed personal terms with romanian club and they wait final confirmation from Ballkani. Rrahmani will be biggest transfer for a Kosovo Superliga side ever.

