A fost dat afară din echipă chiar înainte de Supercupa Europei

Yves Bissouma are probleme disciplinare.

Tottenham se va duela miercuri seara, cu PSG, pentru Supercupa Europei, dar fotbalistul englezilor nu a făcut deplasare, deși se afla pe listă.

Thomas Frank a decis să îl excludă pe fotbalist din lot, deoarece a întârziat de mai multe ori la antrenamente.

„Bissouma n-a călătorit alături de echipă din motive disciplinare. A întârziat de câteva ori la antrenamente, iar ultima dată s-a umplut paharul. Jucătorilor trebuie să le oferi dragoste, dar să ai și pretenții de la ei, iar când nu sunt respectate trebuie să existe consecințe. Asta a fost una dintre consecințe”, a spus Frank, potrivit The Guardian.