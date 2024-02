A fost dorit de FCSB, dar a semnat cu altă formație din Liga 1: „Aveam nevoie de stabilitate!”

FCSB caută încă din vara anului 2022 un nou atacant care să rupă plasele adverse. Bucureștenii îl țintiseră atunci pe Pavol Safranko, plecat la acel moment în Africa de Sud.

Atacantul a revenit în România, dar a preferat să semneze cu Sepsi OSK pe doi ani. Iată ce a spus vârful de 29 de ani despre discuțiile purtate cu bucureștenii.

„Aveam nevoie de stabilitate!”

„Când mi-am terminat contractul în Africa de Sud, am vorbit cu cei de la FCSB, prin domnul Stoica, într-un mod foarte profesionist. Totul a fost ok, dar aveam nevoie de stabilitate într-un procentaj maxim. Soția mea o născuse pe fiica mea, ele fiind motivul pentru care am decis să revin la Sfântu Gheorghe. De asemenea, am și o relație foarte bună cu domnul Dioszegi.

Da, FCSB este unul dintre cele mai mari cluburi din România. Mă gândesc că majoritatea fotbaliștilor își doresc să joace aici, dar, cum am zis, mi-am dorit stabilitate. (N.r. – Te-ai duce la FCSB în vară, dacă ar exista o ofertă?) Nu știu cum vor fi lucrurile, dacă domnul Becali va mai fi supărat pe mine. Mai am contract până în vară cu Sepsi și totul este posibil.

Ei l-au luat pe Compagno, a fost al doilea cel mai bun marcator al ligii. În momentul în care m-am întors din Africa de Sud, tot ceea ce am vrut a fost să-mi găsesc un angajament pe cel puțin doi ani. FCSB îmi oferise contract doar pe un an. Toate aceste lucruri m-au făcut să aleg Sepsi, într-un final”, a mărturisit Pavol Safranko, potrivit iamsport.ro.