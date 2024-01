A fost pe banca FCSB-ului în trecut, iar acum a dat verdictul: „Nu mai are un contracandidat pe măsură!”

FCSB luptă în acest an pentru a cuceri titlul în Liga 1 după o lungă perioadă de așteptare. Bucureștenii ocupă prima poziție în clasament și au în acest moment 11 puncte avans față de rivale.

Mihai Teja, fostul antrenor al liderului din primul eșalon, a vorbit despre șansele la titlu. Iată verdictul său.

„Nu mai are un contracandidat pe măsură!”

„FCSB tot timpul a avut obiectivul de a se lupta la campionat. Tot timpul a avut un lot foarte bun, mereu s-a bătut la titlu. Diferența în acest an e că nu mai are o contracandidată. Dacă era CFR Cluj înainte, Farul în anumite momente, Asta înainte, anul acest nu are contracandidată.

Sunt câteva echipe care vor de ceva timp să câștige campionatul, cum ar fi CSU Craiova. Dar acolo se întâmplă mereu niște lucruri pe care nu le înțeleg. CFR e în restructurare ca mentalitate, buget, filozofie în club, au plecat mulți jucători care au contribuit la performanțele din ultimii 5-6 ani. Și peste cei care au rămas au mai trecut anii.

Nu poți avea continuitate, să păstrezi 90% din lot mereu. E pe locul 2 cu un buget mai mic, e OK, e un început bun de restructurare. Nivelul a fost ridicat mereu la FCSB, a fost o echipă bună și când am fost eu, și în ceilalți. Mereu s-a bătut la campionat.

Dar acum nu mai are un contracandidat pe măsură, pentru că la FCSB a fost mereu calitate, Gigi Becali a făcut mereu investiții și a făcut o echipă foarte bună, deci calitate a fost”, a declarat Mihai Teja, pentru GSP.ro.