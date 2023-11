A îmbrăcat atât tricoul lui Dinamo, cât și pe cel al FCSB-ului-Adrian Cristea: „Diferența de valoare e foarte mare acum!”

Adrian Cristea, fostul fotbalist român, a vorbit despre derby-ul Dinamo-FCSB. „Prințul” a evoluat pentru ambele formații în cariera sa și a povestit despre experiențele sale în derby-uri.

Dacă în trecut Cristea consideră că diferența de valoare dintre cele două echipe nu se simțea, tot el a mărturisit că în prezent există o discrepanță mare.

„Diferența de valoare e foarte mare acum!”

„Când eram în activitate, așa mare diferență nu am întâlnit între FCSB și Dinamo. La un astfel de meci te autodepășești, altfel te motivezi”, a spus Adrian Cristea, pentru Digi Sport.

„Diferența de valoare e foarte mare acum, și de fomă de moment. FCSB e favorită, dar se poate întâțmpla și o surpriză.

Nu cred că Dinamo are puterea să învingă. Un egal ar fi un rezultat foarte bun pentru ei. Surpriza ar fi un egal”, a mai spus fostul fotbalist, conform sursei.

„În derbyuri am cam fost câștigător!”

„Mi-aduc aminte de acel Steaua – Dinamo 2-4, de Paște, meci cu goluri frumoase. Dar mai mi-aduc aminte și de acel 2-1 când i-am bătut, la noi, acasă. Dacă reușeau (n.r. – FCSB) să câștige la noi deveneau campioni. Însă am învins noi, pe acea ploaie. În derbyuri am cam fost câștigător. Mă refer la meciurile în care am jucat eu”, a spus „Prințul” despre cariera sa de fotbalist.

„Intri în atmosfera derbyului cu o săptămână înainte. După meciul precedent, când stii că vine meciul cu rivala, intri deja în atmoseră. Apoi, când se fluieră startul meciului, trece tensiunea, intri în meci, nu mai ai timp de altceva.

(n.r. – întrebat dacă într-un derby auzi scandările din tribune). E destul de greu, mai ales că aceste meciuri se dispută cu tribunele arhipline. Pe Dinamo, pe vechiul stadion, când veneau puțini spectatori, se auzea fiecare strigare”, a mai adăugat acesta.