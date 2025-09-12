A început CM de volei din Filipine! Naționala țării gazdă a fost învinsă clar de Tunisia

Naţionala Filipine a fost învinsă, vineri, reprezentativa Tunisiei, scor 3-0, în meciul de deschidere de la Campionatul Mondial pe care îl găzduieşte.

România participă la competiție pentru prima dată după 43 de ani

Partida dintre Filipine – Tunisia a contat pentru grupa A, din care mai fac parte Iran şi Egipt.

Scena a fost pregătită la SM Mall of Asia Arena din Pasay City pentru debutul istoric al gazdelor, Filipine, la CM, dar Tunisia a fost cea care a părăsit terenul cu motive de bucurie, după ce a obținut prima victorie în ediția din 2025 a evenimentului.

Africanii au profitat de experiența internațională mult mai vastă și au dominat o echipă gazdă extrem de motivată pentru a triumfa, cu 3-0 (13, 17, 23) în meciul care a deschis cea de-a 21- a ediție a Campionatului Mondial.

Victoria le-a oferit tunisienilor trei puncte în Grupa A și i-a plasat cu un pas mai aproape de a repeta ceea ce au făcut în 2022 și de a avansa în rundele eliminatorii. Oussama Ben Romdhane a condus ofensiva tunisiană în meci, producând 17 puncte, 15 din atac și două blocaje. În plus, Ahmed Kadhi, Elyes Karamosli și Ali Bongui au contribuit cu câte 9 puncte.

„Suntem foarte fericiți să fim aici, pe acest stadion uimitor și cu o atmosferă incredibilă. Știam că vor fi foarte puternici în defensivă și că vor servi bine, așa că am încercat să fim consecvenți pe tot parcursul meciului.

A fost un început bun pentru noi, iar acum mai avem două meciuri împotriva Egiptului și Iranului și trebuie să câștigăm cel puțin unul dintre ele pentru a ne califica”, a spus Ben Romdhane.

Int6eresant este că cel mai bun realizator al meciului a fost filipinezul Bryan Bagunas, cu 23 de puncte. 20 au fost atacuri, la care s-au adugat doi ași și un blocaj. Marck Espejo a adăugat nouă puncte.

„Nu a fost un început chiar bun pentru noi, dar a fost un meci grozav. Aceasta a fost prima noastră participare la Campionatul Mondial și a fost o experiență minunată pentru noi. Suntem foarte recunoscători pentru sprijinul pe care ni l-au oferit fanii și contăm pe ei pentru următoarele două meciuri”, a precizat Bagunas.

echipa României va juca la o astfel de competiție pentru prima dată după 43 de ani şi va debuta în Grupa B sâmbătă, cu vicecampioana olimpică Polonia.