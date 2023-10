A lipsit luni de zile, dar a revenit cu gol! Huja a dezvăluit prin ce a trecut în ultima perioadă: „S-a confirmat faptul că am ligamentul încrucișat anterior rupt!”

Marian Huja a revenit în primul „11” al Petrolului Ploiești după mai bine de jumătate de an. Fundașul central și-a revenit după accidentare și chiar a marcat împotriva celor de la CSU Craiova (3-1).

Recent, jucătorul „Lupilor Galbeni” a vorbit despre perioada grea prin care a trecut înafara gazonului. Iată ce a spus despre absența sa.

„S-a confirmat faptul că am ligamentul încrucișat anterior rupt!”

„Îmi aduc aminte perfect faza, un duel undeva la marginea terenului, în tușă. Primul gând pe care l-am avut, atunci, a fost să fac „alunecare”, dar am ezitat. Am zis că am viteză mai mare decât adversarul, m-am gandit că pot, astfel, să-mi câștig poziția, să iau prim-planul, însă atunci când am pus piciorul stâng pe teren am simțit cum mi-a alunecat călcâiul. Nu mult, cam doi centimetri, așa, dar a fost suficient … M-am ridicat, am ieșit de pe teren, ziua următoare eram deja la sală. N-am vrut să cred, pe moment, că este ceva foarte grav. Abia după trei RMN-uri s-a confirmat faptul că am ligamentul încrucișat anterior rupt. Verdictul a fost clar: operație, pauză șase luni!

În primul rând, nu mi-a fost frică de ceea ce o să urmeze după operație. Am vorbit eu cu mine, ca să spun așa, și mi-am propus să nu fiu o victimă, ci să atac situația. Și parcă timpul a trecut repede, am revenit alături de colegii mei, m-am întors și pe teren, mi-am propus să uit ce a fost, să muncesc și să fiu mai bun decât înainte.

Nu am avut deloc emoții când am intrat pe teren (n.r. – primele minute după revenire le-a prins în Cupa României, la Pecica), eram în superioritate numerică și m-am gândit doar că trebuie să ajut echipa să câștige meciul. Nu m-am gândit nici la accidentare, ci doar că sunt acolo și trebuie să-mi fac treaba, ca întotdeauna.

A fost ceva incredibil (n.r. – revenirea în Superliga, la meciul cu Universitatea Craiova, scor 3-1)! Am fost un pic șocat, chiar dacă era un moment la care visam. Chiar am revenit după 10 luni şi la redebut am dat gol? Pentru un fundaş e ceva special, nu o să uit niciodată momentul acesta. Dar, sunt un luptător, pentru astfel de momente muncesc.

Eu plec de la ideea că nu am devenit mai slab, ci, din contra, mai bun, mai puternic (n.r. – după accidentare). Și mental, și fizic. Nu sunt nici primul și nu voi fi nici ultimul jucător care se confruntă cu o accidentare gravă. Dar, în astfel de situații, fiecare află cum poate să și treaca peste ceea ce i se întamplă. Știu, la început e un pic de tristețe, poate și senzația că ai pierdut un tren, dar, pe parcurs, descoperi că, de fapt, lucrurile nu stau chiar așa. Eu n-am pierdut 10 luni, ci am câştigat 10 luni! Timp în care m-am pregătit să revin și mai puternic”, a spus Marian Huja, conform lpf.ro.