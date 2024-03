A luat 4 goluri de la Sepsi, dar nu se teme de retrogradare-Nicolae Dică: „Normal că ne putem salva!”

FC Voluntari a cedat luni seară pe terenul celor de la Sepsi OSK (0-4). Ilfovenii au ajuns pe locul 14, loc de baraj pentru menținerea în Liga 1.

Nicolae Dică a recționat la finalul meciului pierdut categoric. Iată ce a mărturisit antrenorul român după partida din deplasare.

„Normal că ne putem salva!”

„Le-am acordat șanse jucătorilor care au evoluat mai puțin sau deloc în ultimele jocuri. Am vrut să vin cu jucători proaspeți, dar am făcut greșeli.

Mai comentez arbitrajul la 4-0 și la câte ocazii au avut? Nu are rost. Noi nu am fost bine și trebuie să vedem ce vom face de mâine, pentru a arăta bine la meciul cu ‘U’ Cluj. Am făcut o parte secundă foarte proastă, jucătorii care au venit de pe bancă nu au adus un plus.

Normal că ne putem salva, nu este o diferență mare la înjumătățire.

Am mizat pe acest lucru, să vin cu jucătorii care au evoluat mai puțin, jucători cu experiență. Aceștia sunt jucătorii, cu ei mergem în continuare. Avem încredere că putem să salvăm echipa.

(N.r. Simțiți aceeași încredere din partea conducerii?) Da, am avut o discuție cu cei din conducere, au încredere în mine, în echipă. Doar împreună putem reuși. Nu ne gândim acum la măsuri, ne gândim cum să pregătim meciul următor”, a declarat Nicolae Dică, după eșecul cu Sepsi OSK.