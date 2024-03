A marcat 6 goluri în acest în Superligă și se vede la CE 2024: „Vreau la echipa naţională! Voi merge cu inima deschisă”

Universitatea Craiova a învins rivala din oraș, FCU 1948, cu 2-1, în deplasare, în ultima etapă a turului sezonului regulat din Superligă.

„Vreau la echipa naţională! Voi merge cu inima deschisă”, a transmis Alexandru Mitriță

Gazdele au deschis scorul prin Aurelian Chițu, în minutul 45+4, după care Universitatea a marcat prin Alexandru Mitriță (70) și Ștefan Baiaram (77).

Cu acest gol, Mitriță a ajuns la 11 reulite în actualul sezon, dintre care 6 în acest an. „A fost o primă repriză foarte slabă din partea noastră, nu ne-a ieşit deloc jocul. Am intrat puţin timoraţi, iar uşor uşor ne-am revenit după ce am marcat primul gol. A fost altfel meciul.

A fost şi presiunea rezultatului. Trebuia să câştigăm în această seară, nu trebuia să le lăsăm spaţii. Am stat foarte bine în teren, asta a fost important, iar uşor uşor ne-am revenit.

Suntem acolo, suntem aproape. Vrem să luăm fiecare meci în parte. Ne apropiem de adversari. A fost spectacol în tribune şi le mulţumim pe această cale suporterilor.

Fanii au fost incredibili, iar victoria le-o dedicăm lor. Suntem într-un moment în care ne dorim victoria la fiecare meci”, a declarat Mitriţă.

El recunoaște că încă nu și-a luat gândul de la prima reprezentativă. „Cu siguranţă mă gândesc la echipa naţională.

Orice jucător îşi doreşte asta. Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine pe teren, iar dacă o să vină convocarea, voi merge cu inima deschisă”, a mai precizat jucătorul.