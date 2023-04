A marcat golul decisiv cu Craiova, iar acum se gândește la FCSB! Ionuț Larie: „Dacă facem cu ei un meci la fel cu cel de astăzi, avem șanse mari să plecăm cu puncte de pe Arena Națională!”

Ionuț Larie, fundașul celor de la Farul, a transformat cu succes cel de-al doilea penalty primit de doborgeni în meciul cu CSU Craiova.

Reușita lui Larie a fost cea care a închis tabela (3-2) și a adus victoria echipei sale. Iată ce a spus după meci.

„Dacă facem cu FCSB un meci la fel cu cel de astăzi, avem șanse mari să plecăm cu puncte de pe Arena Națională!”

”O victorie foarte importantă, a fost un meci foarte plăcut, cu răsturnări de situație. Ne bucurăm că am reușit să revenim de două ori, asta înseamnă că avem o echipă foarte bună. Am făcut un joc foarte bun, se poate și mai bine, dar am întâlnit una dintre cele mai bune echipe din Liga 1.

Denis nu prea a fost în gol astăzi, tot pe îl lăsam și la al doilea penalty, dar el mi-a zis să bat. Pe următorul îl va bate el, am încredere în el și este un jucător important pentru echipa noastră.

Am primit gol în toate meciurile din play-off, asta demonstrează că este un play-off mai echilibrat ca niciodată, dar, așa cum zice Mister, datoria noastră e să marcăm mai mult decât adversarul.

Nu știu dacă suntem principali favoriți, dar suntem acolo sus, ne place, vom încerca să câștigăm fiecare meci, urmează un meci foarte greu. E important că suntem sus și munca noastră se vede pe teren și în clasament.

Important e ca noi să câștigăm, suntem la mâna noastră. Probabil și noi ne vom mai încurca. Dacă împotriva FCSB-ului vom face un meci la fel cu cel de astăzi, avem șanse mari să plecăm cu puncte de pe Arena Națională”, a spus Ionuț Larie, după victoria cu CSU Craiova.