A marcat golul meciului, dar nu a fost suficient! Hakim Abdallah, reacție după eșecul cu Rapid: „Noi meritam cele trei puncte!”

Dinamo și Rapid s-au duelat sâmbătă seară. Giuleștenii sunt cei care au plecat cu toate cele 3 puncte după ce au câștigat cu 2-1.

Hakim Abdallah a egalat înaintea pauzei cu un gol superb, realizat pritr-o deviere cu călcâiul. Totuși, reușita sa nu a fost suficientă. Iată ce a spus după fluierul final.

„Noi meritam cele trei puncte!”

„În opinia mea cred că noi meritam cele trei puncte, dar ăsta este fotbalul astăzi. Am pierdut noi astăzi, am luptat pentru o victorie, ne-a lipsit ceva, ne-a lipsit o ultimă execuţie. Sunt furios un pic pentru că am ratat foarte multe ocazii astăzi. Trebuie să câştigăm puncte pentru a evita retrogradarea, trebuie să fim mult mai concentraţi la ultima execuţie, la ultima pasă.

Fiecare meci este diferit, trebuie să o luăm meci cu meci. Cred că am jucat un fotbal bun astăzi, am ratat multe ocazii. Trebuie să lucrăm mult la asta, trebuie să gândim pozitiv. Nu este suficient că lucrăm din greu, trebuie să o facem şi mai mult. Golul a fost mai mult marcat din instinct de atacant. Ilic a şutat şi înainte de a şuta el am fost sigur că mingea va ajunge în zona mea. M-am bucurat că am reuşit să marcăm înainte de a ajunge la pauză, dar nu a fost destul”, a declarat Hakim Abdallah, după eșecul cu Rapid.