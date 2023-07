A marcat în poarta CFR-ului și le-a adus un punct oltenilor! Alexandru Crețu: „Mister ne dă încredere, cred că asta e cel mai important!”

Alexandru Crețu, mijlocașul celor de la CSU Craiova, și-a trecut numele pe tabelă în partida cu CFR Cluj (1-1).

După meci, acesta a oferit o primă reacție. Iată ce a spus eroul oltenilor.

„Mister ne dă încredere, cred că asta e cel mai important”

„Am practicat un fotbal frumos ambele echipe. Ocazii multe şi de o parte şi de alta. În prima repriză cred că am avut destul ocazii. Vom regla lucrurile, suntem pe o pantă ascendentă. Vom lucra mai mult la finalizare, ne bucurăm că am plecat neînvinşi în etapa asta. Am întâlnit CFR-ul, ştim ce echipă este. E un rezultat pozitiv.

Mister ne dă încredere, cred că asta e cel mai important. Să intri cu plăcere, să joci dezinvolt. Cred că asta ar trebui să facă toţi din campionat. Nu fac nimic special, mă antrenez, dau goluri şi la antrenamente.

E politica clubului (n.r. să nu facă transferuri), nu vreau să comentez. Dar cred că nucleul de jucători la un moment dat va face treabă bună”, a declarat Alexandru Creţu, după remiza cu CFR Cluj.