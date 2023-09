A marcat în poarta Israelului, dar egalul l-a dezamăgit! Denis Alibec: „Am făcut un meci prost!”

Denis Alibec, atacantul român, a punctat în egalul obținut de România sâmbătă seară cu Israel (1-1).

După meci, „tricolorul” a oferit o reacție sinceră. Iată cum a comentat prestația echipei sale

„Am făcut un meci prost!”

„Eu zic că am făcut un meci prost, după ce am marcat ne-am retras un pic și au controlat jocul după 1-0, chiar dacă puteam câștiga s-a întâmplat să luăm gol și nu am reacționat cum ar fi trebuit.

Pentru noi era foarte importantă această victorie, dar nu avem ce face, trebuie să mergem mai departe, să câștigăm meciul cu Kosovo, după să luăm șase puncte cu Andorra și Belarus. Zic și eu că ne-am retras, au pus și ei presiune pe noi, poate dacă nu luam gol așa repede, eu zic că reușeam să câștigăm și să marcăm golul 2.

Va fi un final foarte strâns de grupă, important e să câștigăm cât mai multe meciuri și să rămânem pe primele două locuri. Doamne ajută să dau gol cu Kosovo, dar sper să joc mult mai bine decât am făcut-o în această seară și să ajut echipa mai mult”, a declarat Denis Alibec, după meciul cu Israel.