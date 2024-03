A marcat în poarta Rapidului și a spus lucrurilor pe nume-Alexandru Mitriță: „Este cel mai bun sezon al meu!”

CSU Craiova a obținut doar un punct acasă contra celor de la Rapid. Partida dintre cele două formații s-a încheiat cu scorul de 1-1.

Alexandru Mitriță, eroul oltenilor în meciul de luni seară, a vorbit la finalul celor 90 de minute. Iată cum a reacționat fotbalistul de 29 de ani despre performanța sa.

„Este cel mai bun sezon al meu, sunt bucuros că am reuşit să fac acest sezon la echipa mea. Luptăm până la capăt şi sper să luăm cât mai multe puncte. Nu m-am simţit bine de la meciul la Petrolul, am o durere la aductori. Ne va aştepta un meci greu, dar am încredere în echipă. Nu vreau să vorbesc despre ei. Suntem într-un moment bun, chiar dacă am luat doar un punct”, a spus Alexandru Mitriţă, conform DigiSport.ro.

Jucătorul oltenilor a strâns până acum 9 goluri și 10 pase decisive.