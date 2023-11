A marcat în poarta Rapidului și se simte de neoprit! Joyskim Dawa: „Suntem mult prea puternici, nu suntem afectați de criticile patronului!”

FCSB a cedat duminică seară pe teren propriu în fața Rapidului (1-2). Unicul gol al formației lui Elias Charalambous a fost marcat de Joyskim Dawa.

Fundașul camerunez a oferit o primă reacție la finalul partidei. Iată ce a spus despre criticile patronului Gigi Becali.

„Suntem mult prea puternici, nu suntem afectați de criticile patronului!”

„Cred că în prima repriză am primit un gol mult prea ușor. A fost foarte dificil să revenim în meci, am încercat, dar nu am avut noroc. Trebuie să ne concentrăm pe următorul meci. Uneori sunt și astfel de momente, când nu câștigi. Dar ne vom reveni și vom câștiga din nou.

Rezultatul nu a fost corect, în a doua repriză i-am dominat. Diferența dintre noi și ei a fost cea de pe tabelă, nimic altceva. Trebuie să ne îmbunătățim tactica. Trebuie să ne uităm mai mult la adversarii noștri și să ne antrenăm mai bine.

Fotbalul continuă, dacă patronul nu mă critică, atunci mă vor critica alții, nu mă afectează. Suntem mult prea puternici, nu suntem afectați de criticile patronului”, a spus Joyskim Dawa, după meciul cu Rapid.