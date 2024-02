A marcat în victoria cu Oțelul, iar acum exultă-Hakim Abdallah: „Cred în echipă şi cred în mine!”

Hakim Abdallah este cel care a stabilit scorul final al partidei Dinamo-Oțelul Galați (3-1). Atacantul a închis tabela în minutul 81, când a marcat din penalty.

După meci, Abdallah a oferit o primă reacție. Vârful „Câinilor” a fost încântat de rezultatul obținut.

„Cred în echipă şi cred în mine!”

„Am luptat împreună. Este o victorie obținută de echipă. Știam că o să fie un meci greu, diferit de cel de la Constanța. Am făcut foarte mult efort pentru a fi pregătiți de acest meci, am făcut multe şedinţe video.

Nu este o surpriză. (n.r. creșterea de formă) Cred că a venit în urma sprijinului constant pe care l-am primit de la colegi și de la conducători.

Toată echipa m-a ajutat să-mi ating cea mai bună formă. Suntem o echipă și ne bucurăm de fiecare gol marcat. Cred în echipă şi cred în mine”, a spus Hakim Abdallah, după victoria cu Oțelul Galați (3-1).