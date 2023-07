A mers la Gigi Becali să-i ceară o mărire de salariu, dar a avut parte de o surpriză: „Mi-a spus ‘Bă, tată, scuză-mă!”

Florin Gardoș, fostul fundaș român, a rememorat recent un episod nostim de pe vremea când evolua pentru FCSB.

Mai exact, fostul jucător a povestit cum a mers la patronul Gigi Becali pentru o mărire de salariu. Iată cum a decurs aventura lui Gardoș.

„Mi-a spus ‘Bă, tată, scuză-mă!”

„Cred că de două ori am fost la palat. Ambele dăți au fost, așa, de scris într-o carte. Ultima dată când am fost am vrut să-mi renegociez contractul direct cu patronul.

Atunci venise Reghecampf la echipă. Echipa era deja plecată, noi, șase-șapte jucători care fuseserăm la echipa națională, am început mai târziu pregătirea.

Am mers la palat, am avut o discuție cu dânsul despre contract. Voiam contractul nou, jucasem la națională, aveam un salariu mai mic. A decurs cu totul altfel decât îmi imaginam eu. Eu îmi pregătisem discursul, cum să-l impresionez. Când i-am spus ce salariu am, mi-a spus ‘Bă, tată, scuză-mă, n-am știut. De luna viitoare, intri cu 10.000’!”, a dezvăluit Florin Gardoș, pentru Digi Sport.