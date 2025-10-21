A murit omul care l-a purtat pe umeri pe Diego Maradona, după triumful de la CM 1986

Fotbalul argentinian își ia rămas bun de la Roberto Cejas, care a murit la vârsta de 68 de ani.

Și-a minimalizat întotdeauna rolul

Roberto Cejas, originar din Santa Fe, care a intrat în istorie purtându-l pe umeri pe Diego Armando Maradona după finala CM din 1986 din Mexic, a murit la vârsta de 68 de ani, în orașul natal, după o lungă suferință.

Gestul său spontan pe gazonul stadionului Azteca a devenit una dintre cele mai cunoscute imagini din istoria fotbalului: Maradona, ținând în sus Cupa Mondială, susținut de acel fan anonim care parcursese mii de kilometri mânat de pasiune.

La acea vreme, Cejas lucra la o fabrică de prelucrare a metalelor și a decis, împreună cu un grup de prieteni, să călătorească în Mexic pentru a urmări finala împotriva Germaniei. Fără bilet sau invitație, a reușit să se strecoare pe stadion și, după fluierul final, a sărit pe teren în mulțime.

„Diego s-a uitat la mine, s-a oprit și, fără să spună un cuvânt, am înțeles că voia să-l ridic. L-am ținut în grabă în timp ce îmi arăta unde să merg”, a povestit ani mai târziu în interviuri televizate.

Imaginea a făcut înconjurul lumii: căpitanul argentinian pe umerii lui Cejas, Cupa în mâinile sale și o țară întreagă sărbătorind.

„Nepoții mei mă văd la televizor și spun: «Ăla e bunicul care îl căra pe Maradona». E un dar pe care mi l-a făcut viața”, își amintea el cu mândrie.

Decenii mai târziu, soarta i-a adus din nou împreună în timpul CM din Brazilia din 2014, în cadrul emisiunii De Zurda, prezentată chiar de Maradona.

Cejas obișnuia să povestească și o anecdotă din acea după-amiază de neuitat: „I-am cerut tricoul ca amintire, iar el a spus nu, că era pentru mama lui. Mi s-a părut un gest frumos și l-am respectat”.

De-a lungul anilor, a devenit un simbol tăcut al acelei echipe campioane. Și-a minimalizat întotdeauna rolul, susținând că „mâna lui Dumnezeu” l-a adus exact în acel loc în acel moment. „Nu știu de ce mi s-a întâmplat mie”, a spus el, „dar știu că voi fi acolo pentru totdeauna, sub conducerea lui Diego”.