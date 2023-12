A plecat cu 3 puncte de la București, dar regretă situația lui Dinamo-Daniel Popa: „Dacă nu erau ei poate că nu jucam în prima ligă. Sper să-și revină!”

U Cluj a învins-o pe Dinamo luni seară. „Șepcile Roșii” au plecat cu toate cele 3 puncte de la București după ce au câștigat cu 1-0.

Daniel Popa a reacționat după meci. Iată ce a spus despre situația de la fosta sa echipă.

„Dacă nu erau ei poate că nu jucam în prima ligă. Sper să-și revină!”

„Un meci defensiv foarte bun, am marcat repede și cred că asta s-a văzut în teren, pentru că cei de la Dinamo au venit peste noi. Mă înțeleg bine cu Dan Nistor. Mai trebuie să și suferim, iar în seara aceasta am făcut-o, dar am luat cele trei puncte. Cred că Dinamo a venit peste noi, aveau mult mai mare nevoie de puncte.

Știu că avem o defensivă bună, iar în afară de fazele fixe nu prea au avut ocazii.

Sincer nu mă simt bine, Dinamo e o echipa bună, de tradiție, suporterii bagă bani din propriile buzunare, iar eu sper să se ridice și să rămână în SuperLigă.

Dinamo nu m-a tratat rău, dacă nu era Dinamo poate că nu jucam în prima ligă. Am avut rezultate și sper să-și revină. Depinde numai de ei, de staff, conducere, dar nu au echipă rea”, a declarat Daniel Popa, după victoria cu Dinamo.