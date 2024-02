A plecat de la Dinamo, dar își dorește binele echipei-Ovidiu Burcă: „Ar ieşi ceva magic cu Lucescu și Țiriac!”

Mircea Lucescu alături de Ion Țiriac au vorbit despre posibilitatea de a investi la Dinamo, însă cu condiția ca echipa să beneficieze de un nou stadion.

Ovidiu Burcă, cel care a readus echipa în Liga 1, dar care a fost demis ulterior din cauza rezultatelor modeste, conisderă că cei doi granzi ar ridica echipa la cu totul alt nivel. Iată cum a descris acest scenariu.

„Ar ieşi ceva magic!”

„Ar fi probabil visul oricărui dinamovist. Implicarea celor doi titani ar duce clubul la un cu totul alt nivel. Mie îmi pare rău că nu se poate întâmpla asta acum. Am mai auzit aceste discuţii. Eu am tras semnale de anul trecut. Oamenii care iubesc Dinamo trebuie să se alăture în momente mai puţin plăcute. E o dovadă de curaj faptul că au investit cei de la Red and White.

Vorbim de un geniu al fotbalului şi de un om extrem de potent financiar. Ar ieşi ceva magic. Fiecare om îşi face planuri în viaţă. E frumos să laşi ceva în urma ta. Amândoi au cariere impresionante. Ar rămâne o poveste fumoasă în urma lor.”, a declarat Ovidiu Burcă, conform celor de la Digi Sport.

Noul stadion al celor de la Dinamo este proiectat să aibă 25.000 de locuri, iar finalizarea lucrărilor ar urma să aibă loc în 2025.