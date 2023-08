A ratat incredibil cu poarta goala contra CFR Cluj, iar acum are o explicație! Andrei Ivan: „Nu sunt într-o formă prea bună, nu mă regăsesc!”

Andrei Ivan, atacantul de la CSU Craiova, a vorbit despre forma sa recentă, dar și despre ratarea colosală din remiza cu CFR Cluj (1-1).

Mai exact, Ivan a explicat ce s-a întâmplat la faza care a fost intens comentată de lumea fotbalului românesc. Iată ce a spus.

„Nu sunt într-o formă prea bună, nu mă regăsesc!”

„Nu am fost deranjat. Sunt conştient de ce am făcut la acea partidă, că am ratat cu poarta goală… trebuia să marchez atunci. Însă las totul în spate şi mă concentrez doar pe partida cu Hermannstadt.

Atunci, la acea fază, m-am grăbit să şutez pentru că l-am văzut pe portar că a căzut… şi în momentul şutului am alunecat şi eu. Nu sunt într-o formă prea bună, nu mă regăsesc. Dar cu ajutorul antrenorului sper să fiu pe drumul cel bun„, a precizat Andrei Ivan, în cadrul unei conferințe de presă.