A recunoscut tot! Echipa unde s-ar întoarce Stanciu: ”Aș juca pentru ei oricând!”

Nicolae Stanciu a fost unul dintre jucătorii români din ultimii ani care a avut evoluții bune la echipele unde a jucat.

Recent, el a ajuns în Arabia Saudită.

Fotbalistul a fost întrebat despre echipa unde s-ar întoarce, iar jucătorul a recunoscut că aceasta este Slavia Praga.

”(n.r. dacă ar reveni la Slavia Praga) 100%. Aș juca pentru Slavia oricând. Am trăit acolo cele mai frumoase momente ale carierei și am avut parte de multe realizări în anii petrecuți acolo. Slavia are un loc special în inima mea. La fel și Praga, pentru că acolo s-a născut prima noastră fetiță”, a declarat Nicolae Stanciu pentru digisport.ro.