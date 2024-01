A refuzat să joace cu Lionel Messi și a revenit la clubul de suflet-Mitriță: „Pentru mine e acasă și această echipă e în inima mea!”

Alexandru Mitriță a revenit în vara anului trecut la CSU Craiova. Jucătorul a mărturisit că a refuzat o ofertă mare pentru a se întoarce la echipa sa de suflet.

Mai exact, jucătorul de 28 de ani a dezvăluit că a fost ofertat de Inter Miami, echipa unde evoluează și Lionel Messi. Iată ce a spus.

„Pentru mine e acasă și această echipă e în inima mea!”

„Visul meu cu această echipă a fost să câștig un trofeu și va fi în continuare. De asta m-am întors la Craiova. Am luat-o ca pe o provocare, mi-am dorit foarte mult să mă întorc acasă și să realizez acest lucru. Au fost oferte. Și de la această echipă (n.r. Inter Miami), dar am spus că am venit cu sufletul acasă.

Am vise la Craiova și eu sper să le realizez. Am luat-o ca pe o provocare și sper să o duc până la capăt. (n.r. Ai prefera un titlu cu Universitatea Craiova decât un sezon cu Lionel Messi în echipă?) Corect. Pentru mine, da! Sunt din Craiova, născut și crescut în Craiova. Pentru mine e acasă și această echipă e în inima mea.”, a declarat Alexandru Mitriță pentru Fanatik.