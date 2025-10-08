A revenit la Universitatea Craiova după 288 de zile de recuperare și își amenință rivalele din SuperLigă: „Am foame de fotbal!

După mult timp de așteptare, mai exact 288 de zile, Luis Paradela a revenit, oficial, în echipa Universității Craiova. Cubanezul a fost trimis pe teren de Mirel Rădoi în minutul 83 al meciului FCSB – Universitatea Craiova 1-0 și astfel a pus capăt perioadei „negre“ în care nu a reușit să reintre pe gazon și să se evidențieze.

Mesajul lui Paradela după revenirea în tricoul Universității Craiova

La scurt timp după revenirea sa în tricoul alb-albastru al Universității Craiova, Luis Paradela a ținut să și transmită un mesaj cu impact puternic prin intermediul propriului club. Acesta a avertizat, practic, adversarele Științei din campionat că s-a întors cu „foame“ de fotbal.

„După ce cazi, există întotdeauna o oportunitate să te ridici mai puternic. Mă întorc pe gazon cu foame de fotbal, cu multă inimă și mai multă credință. Hai Craiova!”, a spus Luis Paradela.

Luis Paradela, fotbalistul Universității Craiova, din nou pe gazon

Accidentat în luna decembrie a anului trecut, într-un meci din SuperLiga, Paradela a fost nevoit să treacă printr-un lung proces de recuperare. A avut nevoie nu doar de tratament medical specializat, ci și de o refacere treptată a tonusului fizic și a ritmului de joc.

Revenirea lui reprezintă un moment important atât pentru jucător, cât și pentru club, mai ales într-o perioadă în care Craiova are nevoie de soluții proaspete în compartimentul ofensiv.