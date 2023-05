A semnat cu Dinamo, dar a plâns! Cine este fostul internațional român care a regretat mutarea la echipa din „Ștefan cel Mare”: „Totul era semnat!”

În anul 2011, Srdjan Luchin, fostul internațional român, pleca de la Poli Timișoara la rivala bănățenilor, Dinamo.

Se pare că fundașul central a regretat acea mutare. Recent, Luchin a dezvăluit faptul că a plâns în acele momente. Iată confesiunea fostului jucător.

„Plângeam! Eram obișnuit în spiritul Timișoarei!”

„Timișoara a fost retrogradată, am și jucat două jocuri în Liga 2. Nu voiam să continuu la Poli, fusesem chemat vara aia de domnul Pițurcă la meciul cu San Marino. La 24 de ani, puteam progresa. Domnul Opria purta discuții la Vaslui cu domnul Porumboiu, am și fost o zi acolo. Ne-am înțeles, totul clar, dar după nicio săptămână am fost chemat în biroul domnului Chivorchian (n.r. președintele lui Poli, Gheorghe Chivorchian) și mi s-a dat un plic mare cu hârtii. ‘Îți faci bagajul și pleci la București!’.

Am ajuns la București, m-a luat șoferul lui Nicolae Badea și m-a dus la biroul dânsului. Când am scos documentul din plic, era transferul meu deja făcut, trebuia doar să-mi pun și eu semnătura. Ne-am înțeles, am vorbit și cu domnul Borcea la telefon, el era la Miami. Dar când am ajuns la hotel, pe fondul de oboseală și pentru că aș fi preferat să mi se spună în față…am avut o cădere nervoasă.

Plângeam! Eram obișnuit în spiritul Timișoarei, noi avem meciurile noastre contra lui Dinamo. Dar plângeam degeaba, totul era semnat. Am fost trimis la hotel să dorm. După nici 10 minute, mă sună Borcea: «În momentul ăsta să pleci înapoi la birouri!». Eu nu-mi dădusem semnătura. Spusesem: «Da, vorbim mâine. Sunt obosit». M-a întors din drum. Avea informații că în seara aia va intra o altă echipă pe fir. Nu știu dacă nu cumva Steaua. Când am ajuns înapoi la hotel, m-a apucat plânsul”, a declarat Srdjan Luchin pentru cei de la GSP.ro.