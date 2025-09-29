A semnat până în 2029! Anunțul făcut de Barcelona

FC Barcelona și jucătorul Marc Bernal au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului jucătorului până în iunie 2029.

„Cel mai bun Marc Bernal va veni când va fi momentul potrivit”, a avertizat fotbalistul

Semnarea actelor a avut loc luni dimineață la sediul clubului, în prezența președintelui Barça, Joan Laporta, a prim-vicepreședintelui Rafael Yuste și a directorului Zonei de Fotbal, Deco.

„Este cea mai fericită zi din viața mea. Dacă mi-ai fi spus asta acum doi ani, nu aș fi crezut. De când eram copil, toți copiii visează la asta. Eu mi-am transformat visul în realitate”, a declarat Marc Bernal într-o apariție de presă la sediul grupării.

Marc Bernal și-a revenit complet după accidentarea gravă la genunchi care l-a ținut în frâu aproape tot sezonul trecut. Semnarea noului său contract este un alt pas în cariera sa.

„Acum este momentul să iau lucrurile pas cu pas și să văd cum merge, deoarece tocmai m-am întors după o accidentare gravă. Totul face parte din proces și nu există nicio grabă. Cel mai bun Marc Bernal va veni când va fi momentul potrivit”, a mai transmis el.

Cine este modelul lui Marc Bernal

Mijlocașul a profitat de ocazie pentru a-i aminti pe toți cei care l-au ajutat în timpul pauzei cauzate de accidentare.

„Trebuie să mă întorc pe teren și să revin la ritmul dorit, dar sunt foarte recunoscător clubului pentru încrederea acordată. A fost un an greu, dar de la bun început am fost surprins cum m-au ajutat toți. A fost mult mai ușor”, a spus Bernal.

Despre eroii săi de la mijlocul terenului, Bernal a răspuns: „Sergio Busquets este un model pentru mine, unul dintre idolii mei. Când m-am accidentat, mi-a trimis un mesaj și asta m-a făcut foarte fericit”.

„Va fi un meci grozav (n.r. – miercuri, cu PSG, în Liga Campionilor). În vestiar așteptăm cu nerăbdare și sunt sigur că putem trece peste. Visul meu este să continui să câștig trofee cu Barça mult timp”, a mai spus mijlocașul.