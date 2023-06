A treia ediție a Ligii Națiunilor ajunge la final: Patru echipe luptă pentru trofeu

Pe lângă meciurile din preliminariile pentru EURO 2024, în această perioadă se vor disputa și confruntările decisive din Liga Națiunilor. Meciurile din semifinale vor avea loc pe 14 și 15 iunie, iar finala este programată pe 18 iunie. Echipele participante sunt Olanda, Croația, Spania și Italia.

Programul meciurilor din Liga Națiunilor:

Semifinale

14 iunie, de la ora 21:45: Olanda – Croația (se joacă la Rotterdam)

15 iunie, de la ora 21:45: Spania – Italia (se joacă la Enschede)

Finala mare

18 iunie, de la ora 21:45, la Rotterdam

Finala mică

18 iunie, de la ora 16:00, la Enschede

Ce echipă este favorită să câștige Liga Națiunilor?

Potrivit cotelor afișate de agenția de pariuri Unibet, principala favorită la câștigarea Ligii Națiunilor este Olanda. Batavii au cota 2.75 și au un ușor avantaj față de celelalte participante. Astfel, Spania este văzută cu șansa a doua și are cota 3.50 la câștigarea trofeului, Italia are cota 4.50, în timp ce Croația are cele mai mici șanse în viziunea bookmakerilor și are cota 5.50.

Olanda a impresionat în Liga Națiunilor

Deși este a treia competiție ca importanță după Cupa Mondială și Campionatul European, Liga Națiunilor are și ea o miză importantă, iar Olanda a tratat cu seriozitate maximă fiecare meci. Drept urmare, este singura echipă neînvinsă din toată competiția. Până în semifinale a înregistrat cinci victorii și un singur rezultat de egalitate, acasă cu Polonia, scor 2-2. În rest, nu a avut probleme în duelurile cu Belgia și Țara Galilor. În plus, olandezii și-au arătat și forța ofensivă și au marcat 14 goluri în meciurile disputate până acum.

De partea cealaltă, Croația a avut o grupă dificilă, cu campioana en-titre din Liga Națiunilor, Franța, în fața căreia pierduse finala de la Cupa Mondială din 2018. Chiar și așa, Croația a câștigat în deplasare cu Franța și a remizat acasă. În această grupă au mai făcut parte Austria și Danemarca. Olanda este însă favorită la victorie și are cota 2.00, în timp ce egalul are cota 3.40, iar victoria croaților are cota 3.90.

Ultima întâlnire oficială dintre aceste echipe datează de la Cupa Mondială din 1998. Atunci, Croația a câștigat cu 2-1. A mai fost o singura confruntare în ultimii ani, amicalul din 2008 câștigat de Olanda cu 3-0.

Echipele probabile:

Olanda: Bijlow; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Aké; De Roon, De Jong, Simons; Bergwijn, Gakpo, Malen

Croația: Livaković; Juranović, Šutalo, Gvardiol, Sosa; Modrić, Brozović, Kovačić; Pašalić, Kramarić, Perišić

Spania – Italia, o semifinală cât o finală

Spania și Italia se întâlnesc din nou în semifinalele Ligii Națiunilor, așa cum s-a întâmplat și ediția precedentă. Atunci, câștig de cauză au avut ibericii, care i-au învins pe italieni la ei acasă, dar apoi au pierdut finala cu Franța. Italia rămâne însă în memorie cu semifinala de la EURO 2020, când i-a eliminat pe spanioli la loviturile de departajare.

În drumul spre semifinalele Ligii Națiunilor, Spania a avut un parcurs oscilant, dar a terminat pe primul loc într-o grupă cu Portugalia, Cehia și Elveția. Diferența s-a făcut pe final, cu un succes în deplasare în Portugalia, scor 1-0. În schimb, Italia a terminat prima într-o grupă cu Anglia, Germania și Ungaria. Au fost multe meciuri spectaculoase în această grupă, dar în cele din urmă italienii au ieșit învingători. Spania este ușor favorită, având cota 2.20 să câștige, egalul are 3.30, iar victoria Italiei în timpul regulamentar are 3.40.

Echipele probabile:

Spania: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Zubimendi; Gavi, Asensio, Olmo; Morata

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Pellegrini

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.